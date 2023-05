Alpine CEO haalt uit naar eigen team: "Dat is gewoon onacceptabel"

Het team van Alpine heeft niet de beste seizoenstart achter de rug. De Franse renstal wilde dit jaar de top van het veld aanvallen, maar vooralsnog is de achterstand op de topteams heel erg groot. Het zorgt voor frustratie bij CEO Laurent Rossi, hij ziet veel dingen die hij onacceptabel vindt.

Het team van Alpine kende in Miami een aardig weekend met een dubbele puntenfinish, maar in de races daarvoor ging het meerdere keren flink mis. Pierre Gasly staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap met 8 punten en Esteban Ocon staat twaalfde met 6 punten. Alpine staat zesde in het constructeurskampioenschap en het gat met de kop bedraagt ruim 60 punten.

Prutswerk

Alpine CEO Laurent Rossi ergert zich aan de tegenvallende resultaten. Rossi spreekt van fundamentele problemen bij zijn team. In gesprek met Canal+ spreekt Rossi zijn woede uit: "Ik zie tegenvallende resultaten, maar ook een gebrek aan nauwkeurigheid in de uitvoering. Er is ook een soort gedachtegang die niet overeen komt met wat er in het verleden gebeurde bij dit team. Ik vond de eerste Grands Prix niet leuk omdat, sorry dat ik het zeg, we prutswerk leverden. Dat heeft geleid tot een resultaat dat eigenlijk best slecht is."

Onacceptabel

Rossi hekelt ook de huidige resultaten. De CEO van Alpine wil snel verandering zien en hij dreigt dan ook in te grijpen. Rossi is zeer fel in zijn bewoording: "De race in Bakoe leek teveel op de race in Bahrein, dat is onacceptabel. We mogen fouten maken, dat is een basisprincipe, maar we moeten er wel van leren. We maken dezelfde fouten twee keer. Het betekent dat we nergens van hebben geleerd en dat we geen verantwoordelijkheid nemen, dat is hetgeen wat onacceptabel is."