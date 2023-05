Horner juicht om nieuw contract Newey: "Dit was onvermijdelijk"

Het team van Red Bull Racing deelde in aanloop naar de Grand Prix van Miami al een flinke tik uit naar de concurrentie. Men legde namelijk topontwerper Adrian Newey langer vast. Het team zweeg in eerste instantie over het nieuws, maar zelfs teambaas Christian Horner spreekt zich er in Miami over uit.

Newey is al sinds jaar en dag betrokken bij het team van Red Bull Racing. De Britse ontwerper stond aan de wieg van alle kampioenschapswagens van Max Verstappen en Sebastian Vettel. Aangezien hij over een aflopend contract beschikte, gingen er allerlei geruchten rond over een mogelijk vertrek. Niets blijkt echter minder waar en in Miami juichte Red Bull om zijn nieuwe contract.

Onvermijdelijk

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner maakt er geen geheim van dat hij blij is met het nieuwe contract van Newey. De Britse teambaas spreekt zich uit bij Sky Sports: "Adrian en ik zitten nu al bijna achttien jaar naast elkaar. Het was onvermijdelijk dat we zijn contract gingen verlengen. Hij is een belangrijk onderdeel van het team en het is fantastisch dat hij voor ons werkt. De team blijft maar doorgroeien en het feit dat Adrian voor lange tijd bij ons blijft, is fantastisch voor iedereen binnen ons team."

Sleutelspeler

Horner geeft wel aan dat het team ook zonder Newey succesvol kan zijn. De Britse teambaas van Red Bull benadrukt namelijk dat het geen eenmanszaak is: "Het team draait niet om één persoon, maar hij is wel een sleutelspeler binnen ons team. Hij geniet van onze omgeving en hij geniet ervan dat hij kan samenwerken met getalenteerde engineers. We hebben fantastisch talent da we kunnen ontwikkelen. Dat stimuleert hem, hij is 64 jaar en hij blijft gemotiveerd."