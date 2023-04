Dit weekend start de nieuwe klasse 'F1 Academy' op de Red Bull Ring. De serie is opgezet door de Formule 1-organisatie om jonge talentvolle vrouwelijke coureurs een kans te geven om zich verder te ontwikkelen richting de absolute top.

Het idee ontstond nadat de W Series, een soortgelijk format, in financiële problemen kwam in 2022 en de resterende races moest schrappen. De W Series bestaat nog steeds en en streeft hetzelfde doel na als de F1 Academy, met het ideaal om niet elkaars vliegen af te vangen. De F1 Academy krijgt echter wel meer exposure en in 2024 wordt de serie onderdeel van het F1-voorprogramma.

De 20-jarige Emily de Heus is de enige Nederlandse coureur die deelneemt aan de F1 Academy en komt uit voor het Nederlandse MP Motorsport. Ook andere bekende teams staan aan de start, zoals Campos, ART Grand Prix, Prema en Carlin. Elk team heeft drie zitjes waardoor het totaal aantal rijdsters op vijftien uitkomt.

De klasse reist kris kras door Europa en gaat ook naar een overzees evenement in de Verenigde Staten. Het circus bezoekt Zandvoort in het weekend van 24 en 25 juni. Er zijn in totaal zeven rondes met elk drie races.

In onderstaande video's leggen de deelnemende dames verder uit wat je van de F1 Academy kan verwachten.