Liberty Media CEO lacht om geruchten: "Verkoop op korte termijn onlogisch"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Deze stijging vond plaats onder leiding van Formule 1-eigenaar Liberty Media. Eerder dit jaar gingen er verhalen rond over een mogelijke verkoop van de sport, maar dit lijkt slechts een gerucht te zijn. Liberty CEO Greg Maffei ontkent deze verhalen.

Liberty Media nam de sport jaren geleden over van Bernie Ecclestone. Sindsdien is er veel veranderd in de koningsklasse van de autosport. Recent leek het er echter op dat Liberty de sport van de hand zou willen doen, volgens meerdere geruchten was men in gesprek met Saoedische investeerders. Dit verhaal wordt door alle betrokkenen verwezen naar het rijk der fabelen.

Ook bij Liberty Media ontkent men de verhalen over een Saoedische overname. Liberty Media CEO Greg Maffei begrijpt niets van deze verhalen en vindt ze zelfs onlogisch. In een call met investeerders sprak hij zich hierover uit: "Als je kijkt naar de huidige zaak om de aandelenmarkt, dan is een verkoop op de korte termijn zeer onlogisch. Het heeft ook alleen maar een negatieve impact op ons en onze aandeelhouders profiteren hier niet. Het is eigenlijk best wel grappig, er werd namelijk gezegd dat we al hadden gesproken over een verkoopprijs. In de realiteit hebben deze gesprekken niet plaatsgevonden."