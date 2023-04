Voorbereidingen Grand Prix Monaco verlopen naar wens

Volgende maand wordt de iconische Grand Prix van Monaco weer verreden op het wereldberoemde stratencircuit. De heren coureurs komen eerst nog in actie in Bakoe, Miami en Imola, maar dat betekent niet dat ze in Monaco rustig aan doen. De voorbereidingen op de Grand Prix zijn in volle gang.

De Monegaskische Grand Prix wordt volgende maand op 28 mei verreden. Voor die tijd wordt het stratencircuit ook al gebruikt voor onder meer de Formule E. De elektrische klasse komt op 6 mei in actie in Monaco en dat betekent dat men haast moet maken met de voorbereidingen voor de races. De organisatie van de Grand Prix deelt op sociale media dat de werkzaamheden aan de pitlane inmiddels bijna zijn voltooid.