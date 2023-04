Formule 1 kondigt samenwerking aan met Paramount+

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gestegen en daar plukt de sport op commercieel gebied de vruchten van. De sport heeft in de afgelopen jaren de nodige nieuwe sponsordeals gesloten en men heeft daar nu een nieuwe opvallende naam aan toegevoegd.

De koningsklasse van de autosport heeft namelijk een meerderjarige overeenkomst gesloten met streamingsdienst Paramount+. De logo's van deze streamingsdienst waren tijdens de Australische Grand Prix al te zien rondom het circuit. Volgens de Formule 1 gaat het om een deal gericht op promotie. Paramount+ is niet de eerste streamingsdienst met een overeenkomst met de Formule 1, Netflix produceert immers de serie 'Drive to Survive'.

Paramount+ to become an Official Partner of Formula 1 in a new multi-year deal. https://t.co/PWnfBm8Buh