CEO Brown heeft vertrouwen in nieuwe richting McLaren

Het Britse Formule 1-team van Mclaren heeft in navolging van het voorgaande jaar ook in 2023 een matige start te pakken. Met topmannen Zak Brown en Andrea Stella heeft de renstal echter al na drie Grands Prix flinke veranderingen in haar personeelsbestand gemaakt, wat CEO Brown weer een goede dosis vertrouwen voor de toekomst doet inboezemen.

Na een tegenvallend 2022, was daar rond de jaarwisseling het nieuws dat toenmalig teambaas Andreas Seidl naar Sauber zou gaan verhuizen. Het betekende een uitgelezen kans voor CEO Zak Brown om in-huis ingenieur Andrea Stella in de positie van zijn Seidl te plaatsen, waarbij na ook een slechte start van het 2023-seizoen van de Formule 1 Italiaan Stella de kans kreeg om de kwaliteit van het team opnieuw te beoordelen.

De vrijbrief van Brown voor Stella om eventuele veranderingen in het team door te voeren, had als uitkomst dat er op technisch vlak flink wat zou gaan wijzigen. Na de Saudi Grand Prix maakte McLaren bekend dat technisch directeur James Key zijn biezen had gepakt. In reactie kwam even later het daaropvolgende nieuws dat de papajakleurige renstal maar liefst drie nieuwe technische topmannen heeft aangenomen, namelijk Peter Prodromou, David Sanchez en Neil Houldey.

Tegenover Motorsport.com begint Brown over de slechte start van 2022: "Het begin van vorig jaar was dankzij de remproblemen een flinke uitdaging. De auto was redelijk, maar daarna hadden we natuurlijk onze rijdersproblemen", doelt Brown waarschijnlijk op de matige prestaties van toenmalig McLaren-coureur Daniel Ricciardo.

"Die problemen kregen de aandacht, terwijl ik ondertussen in de achtergrond niet blij was met de ontwikkelingen van onze auto. Zo ontstonden er gesprekken. Richting het einde van het jaar was er een verwisseling van teambazen, wat mij de kans gaf om op een agressieve manier met Andrea (Stella) te werken. Hij kreeg de volmacht om (de kwaliteit van) het team te beoordelen, en dat heeft hij gedaan."

Volgens Brown is de kersverse teambaas de juiste keuze geweest om de naar Sauber vertrekkende Seidl te vervangen, in plaats van voor een nieuwkomer te kiezen. "Omdat we hem al binnen het team hadden, betekende het dat we niet helemaal overnieuw hoefden te beginnen. We kwamen met een plan dat ons goed leek, en daarna hebben we dat plan in werking gebracht."

De Amerikaanse topman laat tot slot weten vol vertrouwen te hebben in de nieuwe richting van McLaren: "Als je niet op het niveau zit waar je denkt te horen, dan moet je veranderingen doorvoeren. Dat hebben we gedaan. Ik heb vertrouwen in de richting waar we nu naartoe gaan."