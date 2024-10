Brown komt met veelzeggende reactie op tijdstraf Norris

Na afloop van de Amerikaanse Grand Prix ging het vooral over de tijdstraf van Lando Norris. Niet iedereen was het eens met deze straf, en de manier waarop er straffen werden uitgedeeld. Ook McLaren-CEO Zak Brown deelt die mening, en daar doet hij niet geheimzinnig over.

Er werden in Austin meerdere straffen uitgedeeld voor het inhalen buiten de baan. Norris ontving zijn straf voor een opvallend moment met Max Verstappen waarbij ze allebei van de baan schoten. De Brit was zeker niet de enige die hier een tijdstraf van vijf seconden voor ontving. Ook Yuki Tsunoda en George Russell kregen een tijdstraf. In de sprintrace werd ook Oscar Piastri bestraft. Het probleem was echter dat veel soortgelijke acties onbestraft bleven.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill gaf op X zijn mening over de race. De Brit besprak de straffen in een korte post: "Ik ben er niet van overtuigd dat de stewards consistent waren in de race. Maar Lando ging diep om in te halen en dat deed hij buiten de baan. Dat gezegd hebbende, Max gaf hem geen ruimte bij de exit en hij duwde hem van de baan in bocht 1 in de eerste ronde. De regels moeten beter." Brown verscheen na de race niet voor de camera's, maar hij reageerde wel op Hill: "Damon, ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is!"