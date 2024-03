Massa sleept FIA, FOM en Ecclestone voor de rechter

Felipe Massa heeft een nieuwe, grote stap gezet in zijn zaak over het Crashgate-schandaal. De Braziliaanse coureur kondigde vorig jaar juridische stappen aan over het wereldkampioenschap van 2008. Vandaag melden meerdere Zuid-Amerikaanse media dat Massa nu de FIA, de FOM en Bernie Ecclestone heeft aangeklaagd.

Massa kondigde vorig jaar aan dat hij juridische stappen overwoog naar aanleiding van uitspraken van voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. De Brit stelde dat hij en de FIA al in 2008 wisten van het Crashgate-schandaal. Ze stopten het in de doofpot zodat de wereldtitel niet via een andere manier kon worden beslist. Zonder de bewuste Crashgate-race, was Massa in 2008 wereldkampioen geworden, hij was dus niet blij met de uitspraken van Ecclestone.

Rechter

Massa is nu officieel een rechtszaak begonnen tegen de FIA, de FOM en Bernie Ecclestone. Hij heeft de rechtszaak aangespannen bij de High Court of Justice in Londen. Massa had eind vorig jaar al advocaten in de arm genomen om de uitslag van het seizoen 2008 aan te vechten. Ze gaven de FIA en de FOM meer tijd om naar de zaak te kijken, maar de deadline verliep op 15 november. Nu stapt hij echt naar de rechter.

Schadevergoeding

Massa eist een verklaring van de FIA omdat ze volgens hem hun eigen reglementen hebben geschonden door de crash van Nelson Piquet junior niet te onderzoeken. Massa stelt dat hij het wereldkampioenschap van 2008 had gewonnen als de FIA correct had gehandeld. Hij eist een schadevergoeding van tussen de 60 en 150 miljoen pond voor het 'aanzienlijke financiële verlies' dat hij heeft geleden door de FIA. Volgens de aanklacht zijn Ecclestone en de FOM medeplichtig aan deze zaak.