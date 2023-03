Sainz bezoekt F1 Exhibition in Spaanse hoofdstad Madrid

Vorige week werd in de Spaanse hoofdstad Madrid de officiële Formule 1-tentoonstelling geopend. De zogenaamde F1 Exhibition trok veel aandacht bij de fans en de internationale media, maar vanuit de teams en de coureurs was er nog geen reactie gekomen. Daags voor de Australische Grand Prix is daar verandering ingekomen.

Vlak voor dat Ferrari-coureur Carlos Sainz afreisde naar Melbourne voor de Australische Grand Prix, was hij aanwezig in Madrid. De Spaanse coureur bekeek met veel interesse in de stukken van de collectie van de tentoonstelling. Onder andere de uitgebrande Haas van Romain Grosjean en de winnende AlphaTauri van Pierre Gasly zijn te zien in het IFEMA Madrid.