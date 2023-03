Marko lacht om Verstappen-geruchten: "Hij wilde gewoon naar bed toe"

Max Verstappen kende afgelopen weekend in Saoedi-Arabië een lastige kwalificatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had problemen met zijn aandrijfas waardoor hij als vijftiende moest starten. Volgens sommigen reageerde Verstappen boos en vertrok hij snel van het circuit, Helmut Marko geeft aan dat er van deze verhalen niets klopt.

Verstappen moest door de problemen met de aandrijfas de Grand Prix als vijftiende starten. De regerend wereldkampioen reed een zeer sterke inhaalrace en kwam uiteindelijk als tweede over de streep achter zijn teamgenoot Sergio Perez. Verstappen reed daarnaast ook de snelste ronde waardoor hij nog steeds de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft.

Verstappen was vanzelfsprekend niet zo blij met zijn problemen met de aandrijfas in de kwalificatie. Hij zou het circuit dan ook al hebben verlaten voordat de briefing van Red Bull om de kwalificatie te bespreken was begonnen. Volgens teamadviseur Helmut Marko moet niemand hier iets achter zoeken. Bij OE24 is hij duidelijk: "Max was net hersteld van een flinke griep. Heb je gezien hoe hij eruit zag toen hij uitstapte? Dat zag er niet zo goed uit voor hem. Hij wilde gewoon zo snel mogelijk naar bed toe."