Hülkenberg durft te dromen: "Over één rondje best competitief"

Nico Hülkenberg was één van de verrassingen van de vrijdag in Jeddah. De Duitse coureur van het team van Haas noteerde in de tweede tijd de achtste tijd en was daarmee de snelste coureur met een Ferrari-motor. Hülkenberg was tevreden en denkt dat zijn team en competitief uit zag in snelle rondjes.

Hülkenberg staat aan de vooravond van zijn tweede Grand Prix-weekend in dienst van het team van Haas. De Duitser kan dit weekend gaan jagen op punten en zijn prestatie in de tweede vrije training gaf hem in ieder geval goede hoop op een mogelijke puntenfinish op de zondag. Toch wil men niet te hard van stapel lopen.

Na afloop va de tweede vrije training was Hülkenberg zeer in zijn nopjes met de resultaten op de vrijdag op het Jeddah Corniche Circuit. In een persbericht van zijn team spreekt hij zich uit: "We hadden echt een vlekkeloze vrijdag, we hadden geen incidenten, bijzondere situaties of problemen. Zoals altijd leer je veel van de auto, de banden en de balans. Ik denk dat we over één rondje best competitief zijn, de long runs kunnen echter een grote uitdaging vormen voor ons. Daar ligt onze focus nu dus."