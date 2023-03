Wat viel op tijdens de vrijdag in Saoedi-Arabië?

Op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië werden vandaag de eerste twee vrije trainingen van het Saoedische Grand Prix-weekend verreden. Max Verstappen noteerde in allebei de vrije trainingen de snelste tijd, maar er viel nog veel meer op in Jeddah. GPToday.net zet een aantal van de opvallendste dingen van de vrijdag op een rij.

Max Verstappen ontbrak gisteren op de mediadag vanwege een buikgriep die hem eerder deze week hinderde. Vandaag was er echter niets te merken van Verstappens ziekte, in allebei de vrije trainingen was hij het snelste en ook zijn teamgenoot Sergio Perez noteerde twee keer een tijd in de top drie. Opvallend genoeg was het verschil met de concurrentie ditmaal niet zo groot als in Bahrein. In VT2, verreden onder dezelfde omstandigheden als de kwalificatie, was het verschil tussen Verstappen en nummer 2 slechts 0,208 seconden.

Niet alleen de Red Bulls maakten indruk op het Saoedische asfalt, ook het team van Alpine was opvallend vlot. In de eerste vrije training viel het nog mee, maar in de tweede training klopte de Franse renstal op de deur van de topteams. Esteban Ocon reed onder het kunstlicht de vierde tijd op 0,436 seconden van Verstappen en Pierre Gasly eindigde de sessie op de zesde plaats. Alpine was hierdoor de derde renstal van de dag en dat biedt goede hoop in aanloop naar de kwalificatie van morgen.

Naast winnaars waren er ook vroege verliezers op de vrijdag in Jeddah. De teams van Ferrari en Mercedes weten dat ze nog werk moeten verrichten in de komende nacht. Beide teams bleven in de tweede vrije training steken in de middenmoot, Ferrari was in de eerste vrije training ook zeer zwak. In de Saoedische avond werd de Mercedes-eer nog gered door George Russell, maar de elfde tijd van Lewis Hamilton geeft het team de nodige kopzorgen. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz noteerden de negende en de tiende tijd. De Italiaanse renstal heeft dus ook nog wat huiswerk te doen.