FIA past veelbesproken DRS-zone in Jeddah aan

De Saoedische Grand Prix was in de afgelopen twee jaar een groot spektakel stuk. Er werd om elke meter gestreden en dan vooral om de meters in de laatste bocht van het Jeddah Corniche Circuit. Hier lag immers het detectiepunt voor de DRS en dat zorgde voor bizarre situaties. Autosportfederatie FIA heeft voor de aanstaande editie ingegrepen.

Het detectiepunt voor het DRS-systeem lag in de afgelopen twee seizoenen net voor de laatste bocht van het circuit. Dit derde DRS-punt van het circuit zorgde voor veel controverse omdat de coureurs niet wilden inhalen in de laatste bocht. Strategisch gezien gaf het een voordeel om luttele seconden later in te halen omdat de tegenstander dan niet van de DRS kon profiteren.

Het zorgde vorig jaar voor een bijzonder strategisch duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc, dit is dit seizoen dus niet meer mogelijk. De FIA heeft namelijk besloten om het detectiepunt voor de DRS te verplaatsen tot na de laatste bocht van het stratencircuit in Jeddah. Dit moet ervoor zorgen dat de heren coureurs beter kunnen gaan inhalen in de eerste bocht van het circuit.