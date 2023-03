Oostenrijkse Grand Prix tot minimaal 2027 op Formule 1-kalender

De kalender van de Formule 1 is een veel besproken onderwerp. Vandaag is er iets meer duidelijkheid gekomen over de toekomst hiervan, want er is een contract verlengd. De Oostenrijkse Grand Prix heeft namelijk een nieuw contract getekend waardoor deze voorlopig nog onderdeel blijft van de Formule 1-kalender.

Vandaag werd bekend dat de Grand Prix op de Red Bull Ring in Spielberg tot minimaal 2027 op de kalender van de koningsklasse van de autosport staat. Het huidige contract loopt dit jaar af en is dus nu met minimaal vier jaar verlengd. De Grand Prix keerde in 2014 na een lange afwezigheid terug op de kalender en groeide in de tussentijd uit tot een populaire race. In de afgelopen jaren kleurden de tribunes oranje door de fans van Max Verstappen. De Grand Prix wordt dit jaar verreden op 2 juli.