Las Vegas deelt eerste renders van nieuw stratencircuit

In november staat de Grand Prix van Las Vegas weer op de Formule 1-kalender. Na jaren van afwezigheid keert deze opvallende race terug en de baan leidt dwars door het centrum van de stad. Hoe het er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar men deelt nu wat duidelijkere beelden.

Het circuit in Las Vegas belooft zeer spectaculair te worden, de baan gaat dwars door de stad en over de wereldberoemde Strip. De organisatoren van de Grand Prix delen niet alleen ticketinformatie, maar ook een aantal renders van het circuit. Op een viertal foto's is te zien hoe het start-finish gedeelte eruit ziet en hoe een gedeelte door de binnenstad eruit ziet.

Experience @F1 in Las Vegas this November like you’ve never seen before. Additional on-sale dates just announced! Visit https://t.co/ySgEoN9ypp for more information. pic.twitter.com/PZFr66XUGD