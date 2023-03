Krack blijft rustig: "Hebben niet gezegd dat we Red Bull willen verslaan"

Het team van Aston Martin kende een verrassend sterke start van het seizoen in Bahrein. De Britse renstal kwam met Fernando Alonso als derde over de streep en Lance Stroll finishte als zesde. Bij het team willen ze niet te vroeg juichen en wil niemand zich uitspreken over het mogelijk uitdagen van Red Bull Racing.

Alonso kwam op het Bahrain International Circuit als derde over de streep achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. De Red Bulls leken haast niet te verslaan en het gat met Alonso was dan ook reusachtig. Toch wordt Aston Martin gezien als het team dat de kampioensformatie van Red Bull op de lange termijn kan gaan uitdagen.

Bij Aston Martin willen ze echter niet te hard van stapel lopen en blijft men zeer rustig. Teambaas Mike Krack wil zijn team nog niet bombarderen als een serieuze titelkandidaat. Krack blijft kalm en dat laat hij ook weten aan de internationale media in Bahrein: "We wilden een stap voorwaarts zetten, we hebben niet gezegd dat we Red Bull wilden verslaan. Laten we met beide benen op de grond blijven staan en hard blijven doorwerken. Het kan in Jeddah zomaar zo zijn dat we het vierde, vijfde of misschien zelfs het zesde team zijn."