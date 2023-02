Ricciardo was gewaarschuwd man bij McLaren: ''Ik zei toch dat je Zak niet kon vertrouwen''

Daniel Ricciardio was een gewaarschuwd man voordat hij de overstap maakte naar McLaren. De Australiër verliet Renault na 2020 en zocht zijn heil bij het team uit Woking. Dat avontuur werd een mislukking en vertrok met de staart tussen de benen richting Red Bull Racing om te fungeren als test -en reservecoureur.

Voormalig Renault-baas Cyril Abiteboul sprak met Ricciardo voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix van vorig jaar. Hij zei: "Ik zei toch dat je Zak niet moest vertrouwen'', is te horen en te zien bij de Netflix-docu Drive to Survive.

Ricciardo werd vervangen door landgenoot Oscar Piastri bij McLaren en geruchte staken de kop op dat de afhandeling van de soap niet helemaal netjes ging. Brown ontkende dat. "We waren gedurende het hele proces transparant en ik weet dat er heel veel speculaties in de media waren toen het gebeurde en hoe het gebeurde", vertelde de Amerikaan aan Formula 1 News.

“Daniel en ik weten wat er echt is gebeurd en ik denk dat we daarom nog steeds een sterke relatie hebben. Het was allemaal transparant, er werd goed gecommuniceerd en er is tijd dat we mensen kunnen vertellen wat er aan de hand is en dan zijn er andere keren dat we het gewoon niet kunnen'', doelde de McLaren CEO op de uitspraken van Abiteboul.

Dat Ricciardo aan de kant werd geschoven, was op voorafhand een onrealistisch scenario volgens Brown. Hij kwam binnen nadat hij zeven Grand Prix had gewonnen en was de beste coureur die je kon krijgen.''

Hij vervolgt: "Ik denk dat we er misschien van uitgingen, en ik denk terecht, dat hij verder zou gaan waar hij was gebleven. Ik denk dat degene die daar leert, eigenlijk gewoon contractueel zou zijn. Ik denk dat we de relatie vroegtijdig hebben moeten beëindigen We hebben een grote cheque moeten uitschrijven, wat prima is, want dat is de deal die we hebben gesloten.''