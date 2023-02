Tost: 'Kritische feedback' van De Vries heeft AlphaTauri-engineers 'wakker geschud'

Volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft het team gedurende de winterstop veranderingen aan haar auto doorgevoerd nadat nieuwkomer Nyck de Vries flink wat commentaar over de auto van vorig jaar had.

Dit jaar heeft de Formule 1 er een tweede Nederlandse coureur bij. Aansluitend bij het team van AlphaTauri brengt Nyck de Vries een hele sloot aan race-ervaring met zich mee, een kwaliteit dat volgens teambaas Franz Tost zeer welkom is. De Vries nam vorig jaar namens AlphaTauri deel aan de naseizoenstest in Abu Dhabi, en was vervolgens kritisch over de karakteristieken van de AT03-bolide. Volgens teambaas Franz Tost heeft het de Vries met zijn commentaar de ingenieurs van de Italiaanse renstal 'wakker geschud.'

"Vrijwel altijd als er een nieuwe coureur bij het team komt brengt hij feedback en ideeën met zich mee. Met Nyck (de Vries) hebben we het geluk dat hij vorig jaar nog veelal in contact met andere teams en auto’s is geweest. Ik denk dat onze ingenieurs goede technische feedback van hem gekregen hebben, vooral na de test in Abu Dhabi. Daar reed hij veel ronden en gaf hij vervolgens veel commentaar over de auto. Dit heeft de ingenieurs echt wakker geschud. Ik hoop dat we hem uiteindelijk een auto kunnen leveren die zich gedraagt zoals hij dat prettig vindt."

Tost verwacht dat de Vries vrijwel meteen op snelheid zal zijn. “Ik denk dat hij zich snel aan de Formule 1 weet aan te passen. Ik verwacht dat hij al vanaf de eerste kwalificatiesessie goed zal presteren.”

Volgens Tost richt het team dit seizoen op een eindplaats bij de top zes teams. "Het ligt eraan hoe goed onze auto is. Onze technische afdeling hebben tijdens de winterstop goed werk geleverd, tenminste, dat vertelt de data ons. Dit moeten we op het circuit zien te bewijzen. Realistisch gezien verwacht ik dat we bij de top zes zitten. Een vijfde eindplaats zal lastig worden, maar dat zou wel mooi zijn."

Het grotere broertje Red Bull zit volgens haar adviseur Dr. Helmut Marko op de gewichtslimiet, volgens Tost zit ook AlphaTauri aan de juiste kant van de weegschaal. "Vorig jaar was onze auto te zwaar. Ook waren we op aerodynamisch vlak niet sterk genoeg. Dat hopen we dit jaar te voorkomen. Nu is alles op het gebied van gewicht goed, we zitten op de limiet. En aan de aerodynamische kant maken we een goede voortgang. Het team in Bicester heeft het goed gedaan. Na de eerste drie races zullen we zien waar we ten opzichte van onze concurrenten staan", sluit Tost af.