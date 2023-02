Norris heeft 'het volste vertrouwen' in nieuwe teambaas Stella

Tijdens de winterstop heeft ook het Formule 1-team van Mclaren een aantal veranderingen doorgemaakt. Na het vertrek van Andreas Seidl naar Sauber, stapt een nieuw gezicht naar voren; namelijk die van technisch genie Andrea Stella. McLaren-coureur Lando Norris laat weten in zijn team te blijven geloven, en boezemt zijn nieuwe teambaas vertrouwen in.

De naam van Andrea Stella is voor velen onbekend, maar in de Formule 1-paddock loopt de Italiaan al flink wat jaren mee: na onder andere met Michael Schumacher, Kimi Raikkonen en Fernando Alonso samengewerkt te hebben, kan er wel gesteld worden dat de Italiaanse ingenieur genoeg Formule 1-ervaring op zak heeft. Stella maakte de interne promotie bij McLaren door, na het vertrek van toenmalig teambaas Andreas Seidl. Niet alleen McLaren-CEO Zak Brown, maar ook diens coureur Lando Norris laat weten uit te kijken naar een nieuw tijdperk voor het papajakleurige team waarbij Stella aan het roer staat.

"Andreas (Seidl) heeft zijn rol als teamleider van McLaren goed afgewerkt", begint Norris over zijn voormalige teambaas. "Hij was een grote factor in de successen van het team, wat betekent dat Stella aan een aantal hoge verwachtingen moet voldoen. Misschien dat hij een andere kijk op zaken heeft. De mensen binnen het team zijn van mening dat hij de allerbeste keuze is om de positie van teambaas van Seidl over te nemen. Ik heb het volste vertrouwen in zijn kunnen."

Ook laat de 23-jarige coureur weten benieuwd te zijn of Stella’s grote lijst aan ervaringen binnen de Formule 1-wereld nieuwe ideeën binnen het team teweeg kan brengen: "Misschien dat hij een ander perspectief kan brengen. Hij was jarenlang een ingenieur in de racerij dus hij heeft veel verstand van zaken, net zoals Seidl dat heeft. Tot nu toe doet hij het al heel goed, aangezien de moraal in de fabriek hoog is. De mensen zijn blij met de taken die hij tot nu toe heeft verricht."

Het team van Mclaren zal dit seizoen concurrent Alpine van de vierde plek willen afstoten. Beide teams willen proberen het gat naar de gebruikelijke topteams van Red Bull, Ferrari en Mercedes verkleinen. Tijdens de aankomende wintertestdagen in Bahrein zal het ook voor McLaren duidelijk worden of het een juiste richting is ingeslagen wat betreft de performance van de auto.