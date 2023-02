Antonelli wint FRMEC ondanks puntloze finishes

Het Formule Regional Middle East Championship is een prooi geworden voor Andrea Kimi Antonelli. Met nog een race voor de boeg op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi kan niemand de Mercedes-pupil nog inhalen.

De 16-jarige Italiaan begon het weekend sterk met de snelste tijd in de kwalificatie, maar de eerste twee races ging alles behalve crescendo.

Bij de eerste ontmoeting tikte Antonelli zijn enige overgebleven concurrent Taylor Barnard achterste voren in het gevecht om de zege en kreeg hiervoor een tijdstraf van tien seconden. Na een zeer late Safety Car schoof het veld ineen en de Italiaan viel hierdoor uit de top tien en scoorde geen punten. Omdat Barnard ook met lege handen stond bleef het gat 34 punten met nog 50 punten te verdienen.

Bij de tweede wedstrijd met een omgekeerde startgrid kwam Barnard niet goed weg van zijn startplek, waardoor de titelaspiraties van de Brit als sneeuw voor de zon verdween. Antonelli reed naar de tiende plek, maar kreeg andermaal een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van een incident met Sebastian Montoya, zoon van Juan Pablo Montoya. De Mercedes-junior tikte de Columbiaan in de rondte. Barnard kon echter niet genoeg punten scoren om kans te houden op de titel.

Antonelli scoorde hiermee zijn derde openwielerkampioenschap op rij na de F4-titel van Duitsland en Italië. De prestatie in FRMEC is vast eentje die er voor de Italiaan uitspringt. Door als rookie in een nieuwe, listige wagen iedereen de baas te zijn, geeft hoop voor de toekomst.

Antonelli vervolgt zijn carrière in de Europese variant van de Formule Regional, een trede net onder de Formule 3. Die competitie begint in het weekend van 22 april in Imola.