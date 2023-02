Brown stelt eisen aan komst Andretti: "Dan zie ik geen reden waarom het niet kan"

Het is algemeen bekend dat het team van Andretti gezamenlijk met Cadillac de Formule 1 wil betreden. De twee Amerikaanse grootmachten hebben hun bid ingediend bij de FIA, maar nog niet alle huidige teams zijn enthousiast. McLaren CEO Zak Brown ziet een nieuw team wel zitten als het wat toevoegt aan de sport.

Het team van Andretti heeft al geruime tijd interesse in de koningsklasse van de autosport. De Amerikaanse racefamilie wilde eerst het team van Sauber overnemen, maar toen dat mislukte begon men met de plannen van het opzetten van een eigen renstal. Andretti heeft samen met Cadillac een bid ingediend bij autosportfederatie FIA, de huidige renstallen staan er echter niet achter. Sterker nog, ze staan niet helemaal achter de komst van nieuwe teams.

Toevoeging

McLaren CEO Zak Brown sprak zich al eerder positief uit over de mogelijke komst van Andretti. Brown laat zich nu duidelijker uit bij Motorsport.com: "Zolang een team iets toevoegt aan de sport, er meer bekendheid komt, we meer sponsoren krijgen, we meer deals krijgen en ze de gevraagde vergoeding betalen, dan zie ik geen reden waarom het niet kan. Het maakt niet uit of het om een elfde of twaalfde team gaat. Het is aan de FIA en de sport om te beslissen of ze voldoen aan de criteria. Als dat het geval is, zijn ze van harte welkom."

Kortzichtig

Niet iedereen is te spreken over de plannen van Andretti. Onder andere Haas-teambaas Günther Steiner ziet het niet helemaal zitten. Brown haalt daar zijn schouders over op: "Ik heb het idee dat sommige teams nogal kortzichtig zijn in hun visies op hoe de sport kan gaan groeien. Ze denken vooral aan het hier en nu. Daarnaast is het voor mij ook geen verrassing dat sommigen deze houding hebben."