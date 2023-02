Ook Zhou voert shakedown uit in nieuwe Alfa Romeo

Het team van Alfa Romeo kwam gisteren als eerste de baan op met de nieuwe auto voor het aankomende seizoen. Eerder in de week presenteerde de Zwitserse renstal de C43 en gisteren werd er in Barcelona een shakedown gehouden. De eerste rondjes werden gereden door Valtteri Bottas, maar ook Guayu Zhou kwam in actie.

Zhou reed in Barcelona ook een aantal rondjes in de nieuwe wagen. Alfa Romeo deelt dan ook beelden van de shakedown die werd uitgevoerd door Zhou. In tegenstelling tot Bottas laten de beelden van Zhou de eerste actie op de baan zien van de C43. De beelden van Bottas werden gemaakt in de pitlane en nu deelt het team hoe Zhou vol uit over het rechte stuk rijdt.