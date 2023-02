Zhou presenteert nieuwe helm voor aankomend seizoen

Eerder deze week presenteerde het team van Alfa Romeo de nieuwe bolide voor het aankomende seizoen. Door de komst van de nieuwe titelsponsor Stake is de kleurstelling van de wagen veranderd, men rijdt dit jaar met een zwartrode wagen. Guanyu Zhou heeft van het moment gebruik gemaakt om een nieuw helmdesign te presenteren.

De Chinese Alfa Romeo-coureur staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport. Zhou zal dit jaar gaan rijden met een helm die lijkt op zijn eerdere design. De helm is nog steeds paars van kleur met enkele gele accenten. Het uiterlijk van de helm is wel aangepast. Op de achterzijde is een klein konijntje, vanwege het jaar van het konijn, te zien en tevens is de skyline van Shanghai zichtbaar.