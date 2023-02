Albon en Sargeant beantwoorden vragen tijdens voorbeschouwing van 2023

Eerder deze week lanceerde het Formule 1-team van Williams haar livery voor 2023. De Britse renstal, dat met coureurs Alex Albon en Logan Sargeant aan de start van het seizoen zal verschijnen, koos ook dit jaar voor een kleurencombinatie van blauw en zwart. In een preview op 2023 beantwoorden beide coureurs een aantal vragen van host Will Buxton.

Er waait een frisse wind door het Formule 1-team van Williams. Het team heeft met de persoon van voormalig Mercedes-topman James Vowles een nieuwe teambaas in handen, maakte de keuze om de Amerikaanse jongeling Logan Sargeant teamgenoot van huidig coureur Alex Albon te maken, en wist meerdere nieuwe sponsoren binnen te slepen.

Na de lancering van de FW45-bolide namen beide Williams-coureurs naast host Will Buxton plaats om een voorbeschouwing op 2023 te nemen. De Britse renstal hoopt om dit jaar van de afgrond weg te komen, zodat er sprongen voorwaarts kan maken om weer voor de punten te kunnen vechten. Zowel Albon als Sargeant lijken klaar voor de uitdaging, want beiden ogen redelijk relaxt onder de vraag van Buxton wat de mentale stand van zaken is in de voorbereidingen op het aankomend seizoen.

"Ik kijk natuurlijk uit naar de preseasontests. Gelukkig is dit niet mijn eerste jaar (bij het team), want vorig jaar stond ik nogal op scherp. Dat hoort erbij. Het gaat er om dat je je met het team hecht en om te kunnen kijken hoe de auto aan zal voelen", vertelt Albon.

Sargeant reageert als een ijskonijn op Buxton’s vraag: "Ik ben zo druk bezig met de voorbereidingen geweest dat ik er niet eens echt heb bij stilgestaan. Dat zal de donderdag voor het eerste raceweekend vast wel gaan komen", lacht de Amerikaan.

Beide coureurs maken inmiddels al even deel uit van het team. Volgens Formule 1-rookie Sargeant zullen de processen binnen het team vloeiend verlopen, aangezien er al 'veel bekende gezichten' te zien zijn. Albon laat weten uit te kijken naar een nauwe samenwerking met zijn nieuwe teamgenoot terwijl het rijdersduo hoopt het gevecht naar de concurrent probeert te halen. "Logan (Sargeant) is geen onbekende. Ik heb hem gedurende vorig jaar leren kennen, hij heeft de auto inmiddels al een aantal keer gereden en snapt hoe het team in elkaar zit. Het draait er nu om dat we samen het gevecht met de anderen aan kunnen gaan om de punten te pakken."

Op de nieuwsgierige vraag van Buxton wat het team tot nu toe te zeggen heeft over de karakteristieken en performance van de 2023-auto, antwoordt Albon cryptisch terwijl Sargeant hem grijzend aankijkt: "Het is natuurlijk nu lastig om te zeggen waar we zullen staan. Je gaat het wel zien. Hij oogt sneller, en ik ben daar natuurlijk een expert in", grapt Albon. "Het zal niet makkelijk zijn, maar we misten (vorig jaar) eigenlijk maar een paar tienden. Als we die nu hebben gevonden, kunnen we hopelijk vaker voor puntenscores vechten."

Afsluitend vertelt Sargeant dat hij uitkijkt naar alle races in de Verenigde Staten, maar vooral zijn échte thuisrace, namelijk die van Miami. "Het (circuit) is net buiten de deur. Het is heel makkelijk voor al mijn vrienden en familie om naar die race te komen, dus dat maakt het heel speciaal. Wat betreft racen kijk ik uit naar Suzuka, het circuit waar ik als kind al naar uitkeek om op te racen."

Tijdens de preseasontests van 23 tot 25 februari in Bahrein zal er al iets meer duidelijkheid kunnen komen wat betreft de rangorde van Formule 1-teams.