Albon vraagt FIA om duidelijkheid: "Iedereen is bezorgd"

Gisteren trok het team van Williams het doek van de nieuwe wagen. De onthulling betekende ook dat de coureurs van het team voor het eerst konden reageren op de opvallende regelwijziging van de FIA op het gebied van statements. Alexander Albon ziet veel onduidelijkheden en hij roept dan ook op tot actie.

Autosportfederatie FIA zorgde recent voor de nodige opschudding met de aankondiging van de regelwijziging. Men besloot namelijk dat coureurs namelijk niet langer politieke of persoonlijke statements mogen maken voorafgaand Grands Prix. Coureurs en teams mogen dit alleen nog maar doen met toestemming. De regelwijziging valt niet bepaald in goede aarde bij de Formule 1-coureurs.

Open dialoog

De regelwijziging van de FIA is volledig in strijd met het We Race As One-initiatief dat de federatie enkele jaren geleden lanceerde. Albon wijst hier dan ook naar bij de internationale media: "We streden daar toen hard voor, maar het lijkt nu alsof de FIA daar weer vanaf wil stappen. We zullen het gaan zien. Het is in ieder geval duidelijk dat we een open dialoog moeten hebben over wat ze willen. We moeten onszelf immers tot op bepaalde hoogte kunnen uiten."

Verwarring

Albon beseft zich dat hij als publiekelijk figuur een voorbeeldfunctie heeft. De Thaise Brit laat dan ook de algemene mening van de coureurs horen: "Ik weet zeker dat we meer duidelijkheid zullen krijgen. Mensen kijken naar ons en ze zien ons als woordvoerders van wereldwijde problemen. Ik vind dat het een soort verantwoordelijkheid is van ons om mensen hiervan bewust te maken. Het is als coureur lastig te begrijpen wat de FIA probeert te doen. Iedereen is wel bezorgd. Momenteel is er veel verwarring."