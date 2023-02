Bustamante stapt over van W Series naar F1 Academy

Aankomend seizoen wordt er met de F1 Academy een nieuwe klasse voor vrouwelijke coureurs gelanceerd. De klasse is in het leven geroepen door de Formule 1 en langzamerhand wordt er steeds meer duidelijk over de coureurs. Gisteren is er een tweede, opvallende naam bekend geworden.

Donderdag werd Léna Bühler gepresenteerd als de eerste coureur van de nieuwe klasse. Vandaag is duidelijk geworden dat ook Bianca Bustamante de klasse gaat betreden. De Filipijnse coureur gaat rijden voor het team van PREMA. Bustamante reed vorig jaar opvallend genoeg in de W Series. Over die klasse voor vrouwen heerst nog veel onduidelijkheid, het is nog niet zeker of men dit jaar een nieuw seizoen kan organiseren.