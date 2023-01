'Red Bull maakt Formule 1-samenwerking met Ford in New York bekend'

Het Formule 1-team van Red Bull zal haar auto van 2023, de RB19, op 3 februari in New York onthullen. Naast de vraag of de Oostenrijkse renstal een gedurfde verandering aan haar traditionele Red Bull-kleurschema gaat maken, zou de “launch day” van het team misschien nóg spannender kunnen worden; naar verluidt kondigt de renstal van de energiedrankjesgigant namelijk dan een nieuwe samenwerking aan met auto- en motorfabrikant Ford.

Het Formule 1-team van Red Bull heeft twee succesvolle jaren achter de rug. In 2021 wist coureur Max Verstappen in een zinderend titelgevecht concurrent Lewis Hamilton te verslaan, het daaropvolgende jaar werden beide wereldtitels behaald. De samenwerking met Honda heeft veel goeds voor de Oostenrijkse renstal betekend, maar Red Bull is voor 2026, het jaar waarin er nieuwe regelementen wat betreft de krachtbron worden geïntroduceerd, nog op zoek naar een nieuwe leverancier en partner.

Red Bull leek heel dichtbij een samenwerking met de prestigieuze autofabrikant Porsche, maar de droom van een Formule 1-samenwerking met het Duitse merk viel uiteindelijk vanwege onenigheid betreft meerderheidsbelangen uiteen. Ook een terugval op Honda lijkt vraagtekens op te roepen, aangezien het Japanse merk al eerder liet weten meer de richting op te willen gaan richting een focus op elektrisch rijden.

Speculatief gezien kwam vervolgens de naam van Ford uit de hoge hoed. De groeiende populariteit onder de Amerikaanse Formule 1-fans betekent namelijk dat steeds meer bedrijven, organisaties en ondernemers de koningsklasse als een heuse kanshebber zien om in de spotlights te komen. De top van Ford liet weten dat een toekomstige Formule 1-toetrede ‘absoluut overwogen’ moet worden. Ook zouden er inmiddels geruchten opkomen dat Red Bull al gesprekken met het Amerikaanse automerk zou hebben gehad.

Nu lijkt er een nieuw hoofdstuk in het Ford-verhaal geschreven te worden. Formule 1-journalist Vincenzo Landino legt namelijk via The Qualifier een link tussen de plannen van Red Bull en Ford: "Red Bull heeft haar livery lanceerdatum op 3 februari in New York gepland. Via een aantal van mijn contacten heb ik vernomen dat Ford een aantal contentmakers en influencers naar New York stuurt. Toeval? Ik denk het niet. Ik zeg het hier als eerste: Red Bull Ford zal bij Red Bull’s livery lancering van aanstaande vrijdag aangekondigd worden", meent Landino.

Of de geruchten ook daadwerkelijk uitkomen, is helaas nog een kwestie van afwachten. De lancering van Red Bull’s RB19 staat gepland voor aanstaande vrijdag 3 februari.