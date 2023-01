Professioneel simracer Blakeley verslaat Bottas in Race of Champions-duel

Tijdens de Race of Champions Sweden-editie van 2023 heeft professioneel simcoureur Lucas Blakeley Formule 1-coureur Valtteri Bottas weten te verslaan. In het duel op het ijs liet Blakeley geen spaan heel van Alfa Romeo-coureur Bottas.

In het Zweedse plaatsje Pite Havsbad werd ook ditmaal weer de Race of Champions Sweden-editie gehouden. Bekende coureurs zoals Sebastian Vettel, Mick Schumacher en Valtteri Bottas stonden op de deelnemerslijst van 2023; de imposante groep professioneel coureurs werd onder andere aangevuld met een E-sportsteam: simracers Lucas Blakeley en Jarno Opmeer maakten deel uit van het team, dat ongetwijfeld meer schade aan de concurrenten kon toebrengen dan menigeen zou denken.

Na tijdens de editie van vorig jaar nog Sebastian Vettel te hebben verslaan, stond de Britse E-sporter, die vorig jaar nog de wereldtitel binnensleepte van het officiële Formule 1 E-sportskampioenschap, dit jaar tegenover achtvoudig Grand prix-winnaar Valtteri Bottas. Blakeley liet ook dit jaar een ervaren coureur met Formule 1-ervaring achter zich; met een verschil van ongeveer vier seconden wist de simracer Bottas te verslaan.

Bekijk het volledige duel hieronder:

How about that?! One year after defeating Sebastian Vettel, sim racer @LucasBlakeley01 now takes down @ValtteriBottas!



This is we why do eROC, this is why sim racing deserves respect. #ROCSweden #F1McLarenShadow