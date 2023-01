FIA geeft toe: "Alleen Andretti heeft zich bij ons gemeld"

Autosportfederatie FIA opende recent het proces voor nieuwe mogelijke Formule 1-teams. FIA-president Mohammed Ben Sulayem kondigde het proces aan, maar het regent nog niet bepaald aanmeldingen. Volgens Ben Sulayem heeft vooralsnog alleen de Amerikaanse samenwerking van Andretti en Cadillac zich aangemeld.

De interesse van Andretti hing al geruime tijd in de lucht. De Amerikaanse racefamilie wilde met Andretti Global de sport betreden, de huidige F1-teams waren nog niet bepaald enthousiast. Na een poging om Sauber over te nemen, kwam met begin dit jaar met groot nieuws. Vlak na de aankondiging van Ben Sulayem liet Andretti weten dat ze samen met General Motors-merk Cadillac de sport willen betreden.

Monte Carlo

Over andere mogelijke nieuwe teams was nog niet heel erg veel bekend. De Formule 1 beweerde dat er nog veel meer interesse was, maar dat de andere partijen de publiciteit niet opzochten. Nu blijkt dat andere mogelijke geïnteresseerden wel héél stil zijn. Ben Sulayem sprak erover met Motorsport.com tijdens de Rally van Monte Carlo: "Momenteel heeft alleen Andretti het direct naar ons toe gecommuniceerd."

Gezonde markt

Alhoewel het nog lang niet zeker is of Andretti en Cadillac de sport gaan betreden, is FIA-president Ben Sulayem zeer enthousiast. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten spreekt zich uit: "Hoe kunnen we nee gaan zeggen tegen zo'n grote fabrikant? We spreken hier over de Verenigde Staten. We hebben daar dit jaar drie Grands Prix, het is dus een heel erg gezonde markt. Ik ben echter niet verkozen om geld te verdienen, ik ben gekozen voor de toekomst van de autosport."