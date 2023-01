Vierentwintig uren racen: blijven nieuwe endurancewagens heel op Daytona?

De endurancewereld staat aan de vooravond van een nieuw begin. Tijdens de 24 uur van Daytona, die aanstaand weekend plaatsvindt, wordt er voor de eerste keer gereden met LMDh-wagens. Deze bolides moeten het in de nabije toekomst opnemen tegen de Hypercars, die in de afgelopen twee jaren hun entree op het mondiale toneel hebben gemaakt.

Wat is een LMDh nu precies en in hoeverre verschilt het van een Hypercar? In absolute teletubbietaal, waarbij werkelijk ieder detail wordt overgeslagen, is het nog vrij simpel. Een LMDh is een racewagen die mee mag doen in de Hypercarklasse, maar gebouwd is volgens de principes van een standaardklasse. Aerodynamisch gezien is een LMDh-team gebonden aan bepaalde voorwaarden, reglementen die niet van toepassing zijn op de vrijere Hypercars.

Op het oog hebben de LMDh’s meer gemeen met de LMP2-wagens, ware het niet dat ze een stuk sneller gaan. De LMDh’s maken gebruik van een standaard hybridemotor. Komend weekend rijden er – om het verhaal nog een stukje logischer te maken – geen Hypercars mee op Daytona. Er zijn negen LMDh’s, die strijden om de zege in de GTP-klasse – en als ze heel blijven, ook om de overalloverwinning. GPToday.net blikt vooruit op wat een memorabele editie van de 24 uur van Daytona lijkt te worden.

GTP-geweld

Goed: er doen dus negen vliegdekschepen mee die onder de noemer ‘LMDh’ doorgaan, en deze futuristische bolides strijden om de GTP-klasse. De negen zijn als volgt verdeeld: twee Porsche’s, twee Acura’s (noem het de Amerikaanse Honda), drie Cadillacs en twee BMW’s. De eerste verhoudingen werden duidelijk gedurende het trainingsweekend, de Roar Before The 24, waarbij de #60 Acura van Meyer Shank Racing dankzij Tom Blomqvist met de poleposition aan de haal ging.

Onderlinge verschillen zijn echter verwaarloosbaar. De #7 Porsche-Penske gaf slechts 83 duizendsten van een seconde toe op de polesitter en mag zaterdagavond (Nederlandse tijd) vanaf de tweede plaats starten. Na de #10 Acura van Wayne Taylor Racing volgen de drie Cadillacs, waarvan de best genoteerde, de #01, wordt bestuurd door onder meer tweevoudig Daytona-winnaar Renger van der Zande.

Het grote vraagteken binnen de GTP-klasse wordt gevormd door de betrouwbaarheidskwestie. De LMDh’s zijn allen gloednieuw. Geen enkele van alle negen wagens heeft al eerder deelgenomen aan een competitieve autorace en zodoende staat er een massaal debuut op het programma. Dat alle negen LMDh’s het 24 uur volhouden lijkt een utopie, maar hoeveel er daadwerkelijk de finish bereiken is voorlopig een raadsel.

LMP2

Dat biedt kansen voor de LMP2-categorie, de klasse direct achter de GTP’s. LMP2 is al jaren een begrip in de enduranceracerij: tegenwoordig maakt vrijwel ieder LMP2-team gebruik van een Oreca 07-chassis, welke wordt voortgestuwd door een Gibson V8-motor. Mochten de GTP’s nu en masse uitvallen, dan zou er zomaar een LMP2-team met de overalloverwinning aan de haal kunnen gaan. Het gebeurt zelden dat een team uit de ‘tweede’ klasse de grootste prijs binnen hengelt, maar dit jaar is het niet ondenkbaar.

Het LMP2-veld van Daytona is trouwens om door een ringetje te halen. Met Josef Newgarden, Scott McLaughlin, Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout en Devlin Defrancesco verschijnen er liefst vier actieve IndyCar-coureurs aan de start in deze klasse, waarbij de deelnemerslijst wordt aangevuld met grote namen als die van Giedo van der Garde, Job van Uitert (die samen de #35-bolide van TDS Racing besturen), Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière, Mikkel Jensen en Gianmaria Bruni.

In tegenstelling tot de GTP-teams, die vrije rijderskeuze hebben, moet het rijdersbestand van een LMP2-team minstens één bronzen en één zilveren coureur vertegenwoordigen. Dat is een verwijzing naar hun FIA-rijderslicentie: platina (Van der Garde, Lapierre) is het beste, gevolgd door goud (Van Uitert, VeeKay), zilver en brons. Om zaken te bemoeilijken hebben de bronzen coureurs de wagens gekwalificeerd. Dat de Nederlanders goede teamgenoten hebben, bleek: Van Uitert en Van der Garde starten zaterdag als tweede in de LMP2-klasse, VeeKay (#11 TDS Racing) als derde.

LMP3

Het prototypeveld van Daytona wordt al jaar en dag uitgebreid met een zeer competitieve LMP3-klasse. Voor wie niet met die raceklasse bekend is, laat de typeaanduiding het snelheidsverschil met de bovenstaande twee klassen al raden. De LMP3 is nog weer een slag kleiner dan de LMP2. Waar de LMP2’s bij mogelijk wegvallen van GTP’s nog om de eindoverwinning kunnen strijden, zullen de LMP3’s vrij snel op een grote achterstand verdwijnen.

Dat neemt niet weg dat de onderlinge strijd behoorlijk spannend kan zijn. Tijdens het voorbije trainingsweekend eiste de #33 Sean Creech Motorsport-bolide de poleposition op. Het verschil met de nummer twee bedroeg slechts een tiende van een seconde.

In de LMP3-klasse rijden twee Nederlandse jongelingen mee. Tijmen van der Helm (19) neemt plaats in de #85 Duqueine van JDC Miller, een team dat binnenkort opwaardeert naar een privé-Porsche LMDh, maar vooralsnog de tijd moet doden met een kleiner model. Glenn van Berlo (21), die met zijn vijfde trainingstijd één plaatsje voor Van der Helm mag starten, rijdt in de #74 Ligier van Riley Motorsport.

GTD

Voor wie dacht dat we er ongeveer zijn: nog lang niet. 28 van de 61 ingeschreven teams maken deel uit van de GTP-, de LMP2- of de LMP3-categorie. Liefst 33 wagens dingen mee naar de prijzen in de GTD-klasse. GTD, niet te verwarren met de prototypes van de GTP, wordt gevormd door GT-bolides. De GTD is onderverdeeld in een Pro-categorie, waarbij teams niet noodzakelijk gebruik hoeven te maken van een bronzen rijder, en de overkoepelende GTD-klasse, waarbij het inzetten van een brons én een zilver juist wél is verplicht.

Met tien inschrijvingen is er sprake van een redelijk fors Pro-veld, dat wordt gevormd door een variëteit aan automerken. Zo staan er twee Porsche GT’s aan de start, maar ook twee Aston Martins, een Corvette, de gloednieuwe Ferrari 296 GT3, een Lexus, een Lamborghini met onder meer Romain Grosjean achter het stuur, een Mercedes en een BMW. De poleposition ging overigens niet naar een Pro-bolide, maar naar eentje met een brons in de opstelling. De #57 Mercedes van Winward Racing, met onder meer enkelvoudig Daytona-winnaar Indy Dontje, mag vanaf pole starten.

De 24 uursrace op de Daytona International Speedway wordt aanstaande zaterdag rond 13.40 uur lokale tijd gestart, het is vanwege het tijdsverschil dan zes uren later in Nederland. De wedstrijd duurt logischerwijs precies een hele dag en finisht zodoende zondag rond dezelfde tijd.