Marko wil nog niet oordelen over Ricciardo: "Had zeker een klein probleem"

Daniel Ricciardo fungeert dit jaar als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. Het contract van de Australiër bij het team van McLaren werd na vorig seizoen ontbonden. Red Bull haalde Ricciardo dus terug, maar hij zal waarschijnlijk vooral demoruns rijden. Helmut Marko weet nog niet hoe snel Ricciardo nog is.

Ricciardo kende afgelopen jaar een zeer tegenvallend seizoen bij het team van McLaren. De Australische coureur werd veelvuldig verslagen door zijn toenmalige teamgenoot Lando Norris. Tijdens het weekend van de Belgische Grand Prix werd duidelijk dat Ricciardo het team ging verlaten en een week later werd bekend dat hij zou worden vervangen door zijn landgenoot Oscar Piastri.

Ricciardo keer dit jaar terug op het oude nest bij het team waar hij zijn grootste successen boekte. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko spreekt zijn verwachtingen uit in gesprek met Sport1: "Het is lastig om vanaf een afstandje te oordelen over wat er ontbrak bij hem. Hij had zeker een klein probleem. Hij zal binnenkort een bandentest of twee voor ons gaan uitvoeren. Dan worden de dingen voor ons zeker weten iets duidelijker."