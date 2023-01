Norris verwacht pas titelkansen in 2025: "Voor die tijd vrijwel onmogelijk"

Lando Norris staat bekend als één van de grootste talenten van de huidige Formule 1. De Britse McLaren-coureur maakte in de afgelopen jaren veel indruk en eindigde meermaals op het podium. Norris heeft echter nog niet kunnen meevechten om de zeges en titels, hij verwacht dat dit in 2025 wel mogelijk is.

Norris liet in de afgelopen jaren meermaals zien uit welk hout hij gesneden is. De Brit eindigde regelmatig op het podium en pakte in 2021 in Sotsji een pole position. Norris kon dat weekend ook meevechten om de overwinning maar een verkeerde gok in de regen pakte verkeerd uit. Daarna kon de McLaren-coureur nog meerdere keren meevechten voor de podiumplekken.

Een kans op de wereldtitel heeft zich voor Norris nog niet voor gedaan. De Brit blijft echter geduldig en blijft geloven in de toekomst. In gesprek met GQ Magazine laat hij weten dat hij dit pas rond 2025 verwacht: "Met alles wat ik hier heb geleerd, zou ik misschien een race kunnen winnen. Ik denk echter dat het vrijwel onmogelijk is dat ik voor die tijd een kampioenschap kan winnen. Ik weet dat ik in die jaren op de absolute top van mijn kunnen moet presteren."