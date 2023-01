Gasly, Ocon en Leclerc bezoeken NBA-wedstrijd in Parijs

Aankomend seizoen rijden er met Pierre Gasly, Esteban Ocon en de Monegask Charles Leclerc drie coureurs in de Formule 1 met een Franse achtergrond. Gasly en Ocon worden elkaars teamgenoot bij het team van Alpine en ze hebben hun eerste gezamenlijke activiteit erop zitten.

De coureurs waren aanwezig bij de NBA-wedstrijd in de Franse hoofdstad Parijs. Bij de wedstrijd tussen de Detroit Pistons en de Chicago Bulls waren meerdere grote sterren aanwezig. Ook Ocon en Gasly zaten langs de zijlijn en daarmee was dus de volledige line-up van Alpine aanwezig. Naast de Alpine-coureurs was ook Leclerc aanwezig, de drie coureurs poseerden samen voor de fotografen.