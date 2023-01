Norris sluit toekomstige gesprekken met Red Bull niet uit

Lando Norris tekende vorig jaar een nieuw langdurig contract bij het team van McLaren. De Brit staat nu tot en met 2025 onder contract bij McLaren. Norris ontkent echter niet dat hij in de toekomst weer zal gaan praten met andere teams. Ook nieuwe gesprekken met Red Bull Racing behoren tot de mogelijkheden.

Norris bevestigde eerder al dat hij in het verleden had gesproken met het team van Red Bull Racing. Ook bij Red Bull was men niet ontkennend over de gesprekken met de Britse coureur. Red Bull-teambaas Christian Horner liet echter weten dat Norris snel na de gesprekken met Red Bull een nieuw contract tekende bij McLaren.

Algemeen ding

Volgens Norris zijn de gesprekken met het team van Red Bull meer dan logisch. De Brit is daar goudeerlijk over en legt de zaak uit bij Autosport: "De gesprekken die ik had met Red Bull waren simpelweg een algemeen ding. Elke coureur probeert namelijk met alle teams te praten. Dat is dan ook de reden waarom ik een langer contract heb getekend bij het team van McLaren. Hierdoor hoef ik niet op te letten de komende tijd."

Opties bekijken

In 2025 loopt het contract van Norris bij het team van McLaren af. De Britse coureur weet nog niet wat er dan gaat gebeuren. Norris sluit nieuwe Red Bull-gesprekken dan ook niet uit: "Als een contract ten einde komt, dan wil je altijd met zoveel mogelijk mensen gaan praten om alle opties te bekijken. Ik sprak trouwens niet alleen met Red Bull, maar ook met andere partijen."