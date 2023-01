Cadillac maakt zich niet druk om botsende autosport-projecten

Enkele weken geleden maakten Andretti en Cadillac bekend dat ze gezamenlijk de Formule 1 willen betreden. Het nieuws werd wisselend ontvangen maar bij Cadillac barst men van de ambitie. Cadillac is daarnaast ook bezig met het LMDh-project maar men denkt niet dat dit de Formule 1-ambities in de weg zal zitten.

De Formule 1-plannen van Andretti zijn al eventjes bekend. De Amerikaanse racefamilie wil al geruime de koningsklasse van de autosport betreden met een eigen team, over de eerdere plannen waren de huidige teams echter niet zo enthousiast. Nu Andretti de samenwerking met Cadillac heeft aangekondigd, sijpelen er toch meer positieve reacties door.

Cadillac is geen onbekende in de autosport. Het merk van General Motors is momenteel actief in de enduranceracerij en daar rijdt het merk met de nieuwe V-LMDh in de IMSA en het WEC. Cadillacs vice-president Rory Harvey laat aan Motorsport.com weten dat de twee projecten elkaar niet in de weg lopen: "Nee, we hebben super veel zin in deze kans. Het proces van de Formule 1 bevindt zich in een erg vroege fase. We kijken of we een uiting van interesse kunnen indienen. Vanuit ons perspectief wordt het een aanvulling op wat we doen. We zien dat het op geen enkele manier een impact heeft."