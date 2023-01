Magnussen moet onder het mes en mist waarschijnlijk Daytona

Kevin Magnussen was van plan om in het weekend van 28 januari deel te nemen aan de 24 uur van Daytona. De Deense Haas-coureur lijkt dit avontuur te moeten laten schieten. Magnussen deelde gisteren namelijk dat hij onder het mes moet vanwege een pijnlijke blessure aan zijn pols.

Magnussen is één van de coureurs die er in zijn vakantie niet voor kiest om stil te gaan zitten. De Deense coureur nam eerder al deel aan een lange afstandsrace met zijn vader Jan Magnussen. Voor het team van MDK Motorsports zou Magnussen ook met onder andere zijn vader in actie komen op Daytona, dit plan valt nu in duigen.

Magnussen maakte gisteren in een persbericht van Haas namelijk bekend dat hij binnenkort onder het mes moet. De Deen was duidelijk in het persbericht: "Ik had last van mijn pols. De dokter nam een kijkje en ontdekte een cyste, deze moet voor het Formule 1-seizoen moeten worden weggehaald. Het is een onschuldige ingreep maar ik moet waarschijnlijk een par weken rust nemen. Ik moet wachten en nog maar eens kijken wat de dokter zegt. De kans is klein dat ik in Daytona kan rijden."