Magnussen maakt zich geen zorgen over samenwerking met Hülkenberg

Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zijn aankomend seizoen elkaars teamgenoten bij het team van Haas. De twee coureurs hebben een onrustige verleden waarin ze elkaar regelmatig tegenkwamen op de baan. Magnussen maakt zich echter geen enkele zorgen over de aanstaande samenwerking, hij vindt het niet nodig op direct ook vrienden te zijn.

Magnussen en Hülkenberg zorgden in het verleden voor de nodige opschudding. De twee clashten tijdens de Hongaarse Grand Prix in 2017 en dat incident zat Hülkenberg na afloop nog behoorlijk dwars. De Duitser confronteerde Magnussen na afloop in het vierkantje. Magnussen was daar niet zo blij mee en riep Hülkenberg de inmiddels legendarische woorden 'suck my balls' toe. Dit gebeurde allemaal voor de draaiende camera's.

Magnussen maakt zich echter niet zo druk over de aanstaande samenwerking. De Deense coureur denkt dat alles goed zal komen en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik denk dat je geen beste vrienden hoeft te zijn. Misschien worden we dat wel, wie weet! Er is geen druk om dat op te bouwen naast het circuit. Ik respecteer hem als coureurs, dat is volgens mij het belangrijkste. Ik ga hem nu leren kennen als persoon. Ik ben nooit echt close met hem geweest en ik heb hem nooit leren kennen. Dat maakt niet uit. Ik weet zeker dat we als teamgenoten goed samen gaan werken."