"Gasly begon al vroeg met Alpine-onderhandelingen."

Pierre Gasly rijdt vanaf aankomend seizoen voor het team van Alpine in de Formule 1. De Fransman komt over van het team van AlphaTauri, hij wordt bij Alpine de opvolger van Fernando Alonso. Gasly had al vroeg contact met Alpine over een mogelijke overstap, toch kwam de deal pas veel later rond.

Gasly was jarenlang lid van de Red Bull-familie. De Franse coureur was in de afgelopen jaren redelijk succesvol bij het team van AlphaTauri. Afgelopen seizoen ging het echter niet volgens plan en kwam de AlphaTauri veel performance tekort, wel was hij veel sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Bij Alpine staat Gasly nu voor een nieuwe uitdaging.

Gasly hoorde al zeer vroeg van de interesse van het team van Alpine. De Franse coureur baalde na de eerste seizoenshelft en vernam op vakantie in Griekenland het nieuws van de interesse. Bij Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "Op de eerste dag van mijn vakantie was er contact met Laurent Rossi. Ik stuurde alles door naar mijn management en de gesprekken tussen Alpine, Red Bull en mijzelf waren gestart. We keken wat er allemaal mogelijk was en in de zomer waarin ik mijzelf wilde opladen gebeurde het tegenovergestelde."