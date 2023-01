Gasly baalt van zwaar jaar: "Mogelijk mijn moeilijkste seizoen"

Pierre Gasly heeft een lastig jaar achter de rug. De Fransman beleefde bij AlphaTauri een teleurstellend seizoen en hij verliet de Italiaanse renstal dan ook. Aankomend jaar racet Gasly voor zijn nieuwe werkgever Alpine maar dat betekent niet dat hij weigert terug te kijken op het afgelopen seizoen.

Gasly kende in 2021 een zeer indrukwekkend seizoen waarin hij ruim sneller was dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Afgelopen jaar waren de problemen bij AlphaTauri groter en was men op een gegeven moment zelfs één van de langzaamste renstallen van het veld. Ondanks een langlopend contract verliet Gasly zijn werkgever AlphaTauri en kiest hij voor een nieuw avontuur bij Alpine.

Gasly kende een lastig seizoen in 2022 en hij baalde na afloop dan ook als een stekker. De Franse coureur is eerlijk genoeg om toe te geven dat het niet allemaal even lekker ging. Bij Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "Ik keek enorm uit naar de grote regelwijziging. We hadden een goed 2021 dus onze verwachtingen waren echt hoog. De regelwijzigingen zouden het veld dichterbij elkaar moeten brengen. Het was mogelijk mijn moeilijkste jaar. Het was wel vergelijkbaar met 2018 toen ik bij het team kwam en er geen performance was."