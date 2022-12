AlphaTauri onthult onthullingsdatum AT04

In navolging van Ferrari en Aston Martin komt ook het team van AlphaTauri met meer nieuws over de onthulling van hun nieuwe wagen voor 2023. De AT04 wordt de eerste wagen waarmee Nyck de Vries een volledig seizoen in de Formule 1 gaat rijden. Het belooft een spectaculaire onthulling te worden.

AlphaTauri maakte vanavond namelijk bekend wanneer ze het doek gaan trekken van hun nieuwe AT04. Op 11 februari zal het Italiaanse team de wagen onthullen in de Amerikaanse metropool New York. De locatie is opvallend maar aangezien AlphaTauri tevens een kledingmerk is, is de kans aanwezig dat er weer een soort modeshow bij de presentatie kan worden betrokken.