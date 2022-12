Seidl verlaat McLaren ondanks overeenkomst tot en met 2025

McLaren-CEO Zak Brown heeft vandaag aangekondigd dat zijn race ingenieur Andrea Stella het stokje over zal nemen van de vertrekkende teambaas Andreas Seidl. Hiermee is een nieuw hoofdstuk in de transfersoap van de F1-teambazen geschreven. Tegenover internationale pers verklaart Brown hoe de teambaasverwisseling daadwerkelijk tot stand is gekomen.

Normaliter kijkt menigeen F1-fan uit naar de zomerstop. Wanneer de zon op volle kracht brand en het Formule 1-circus in de schaduw afkoelt, ontstaat er de gelegenheid voor een “silly season”, een zogenoemde transfersoap waarin een enkele coureurstransfer een lawine kan veroorzaken van daaropvolgende rijderswisselingen. Het was, ditmaal tijdens de winterstop, de beurt aan de teambazen van de Formule 1.

Frederic Vasseur verlaat zijn rol als teambaas van Alfa Romeo om dezelfde positie te bekleden bij he team van Ferrari. Dit betekende een uitgelegen kans voor Andreas Seidl om terug te keren bij zijn oud werkgever, namelijk de achterliggende organisatie van Alfa Romeo Racing: de Sauber Group. Vanaf 2026 zal het F1-team van Sauber namelijk gebruik maken van de Audi krachtbron. De aanstelling van Seidl als Duitser zijnde betekent naar alle waarschijnlijkheid dat vanaf 2026 het F1-team van Sauber niet meer de naam Alfa Romeo draagt, maar die van Audi.

Met de op zijn beurt achterlatende ruimte van Seidl als teambaas van McLaren, ontstond een prachtkans om een interne promotie door te maken voor ingenieur Andrea Stella. De Italiaan van oorsprong, heeft van McLaren-CEO Zak Brown het telefoontje gehad om de opstap te maken naar de functie van McLaren-teambaas. Tegenover internationale media legt Brown het verhaal uit.

"Seidl informeerde mij eerder het seizoen heel transparant dat hij ergens anders heen zou gaan wanneer zijn contract in 2025 af zou lopen. Als je kijkt naar zijn achtergrond is het zeker te begrijpen. Ik heb contact met Stella opgenomen om te vragen of hij vanaf 2026 teambaas wilde worden van McLaren."

Echter begon het silly season circus de afgelopen weken uit het niets op volle toeren te draaien. Mattia Binotto’s afscheid als teambaas bij Ferrari betekende dat Alfa Romeo-baas Frederic Vasseur snel over kon komen naar het Italiaanse team. Hierdoor kreeg Brown van Sauber-bestuursvoorzitter Finn Rausing de vraag of het proces van transfers versneld kon worden.

"Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Seidl zijn resterende drie seizoenen bij ons zou afmaken. In de snelheid van de Formule 1-wereld werd het duidelijk dat Vasseur naar Ferrari zou gaan. Finn Rausing belde mij op om te vragen of we Seidl vroegtijdig los konden laten. Mijn reactie was dat als Stella blij zou zijn om per direct teambaas bij McLaren te worden, ik dan Seidl zou laten gaan", legt Brown uit.

Brown meent dat zijn verzoek aan Stella om per direct de promotie door te maken als McLaren-teambaas 'na een goed gesprek' geaccepteerd werd, waardoor de deur geopend werd voor Seidl's doorgang naar Sauber. Brown laat weten in zijn nopjes te zijn met de afloop van het verhaal. "Het was altijd al onze eerste keuze om in de toekomst Stella het team te laten leiden. Het scenario gebeurde uiteindelijk heel snel."

Met Vasseur nu nieuwe teambaas van Ferrari, Seidl CEO van de Sauber Group en Stella als teambaas van McLaren, meent Brown dat 'iedereen voor de voorzienbare toekomst op haar vaste plek zit'. De winterstop betekent een uitgelezen kans voor de kersverse managers om zich in te werken bij hun nieuwe werkgevers.