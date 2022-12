Perez heeft vertrouwen voor 2023: "Gaat de goede kant op"

Sergio Perez sloot zijn Formule 1-seizoen dit jaar af op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur schreef twee Grands Prix op zijn naam en voelt zich steeds meer op zijn plaats bij het team. Zijn verwachtingen voor 2023 zijn dan ook hoog.

Perez reed dit jaar voor het tweede seizoen op rij bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan moest wederom zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot Max Verstappen en hij was tot de seizoensfinale in een duel verwikkeld om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Na zeven seizoenen bij Force India/Racing Point voelt hij zich nu zeer thuis bij Red Bull.

In 2021 leek het er nog op dat Perez nog eventjes moest wennen aan zijn nieuwe werkgever. Dit jaar liet hij zien dat hij niet langer hoeft te wennen. Tijdens het FIA Prize Giving Gala in Bologna sprak hij zich uit over zijn transfer: "Het was lastig maar ik voel dat het allemaal steeds beter wordt. Ik had afgelopen vrijdagochtend een ontbijt met al mijn engineers en we hadden het gevoel dat we volgend jaar weer beter voorbereid zullen zijn dan afgelopen jaar. Het gaat allemaal dus best wel de goede kant op."