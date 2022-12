FIA denkt aan inkorten aantal DRS-zones in 2023

De Formule 1 kreeg dit seizoen te maken met kritiek op de grote hoeveelheid DRS-zones tijdens de Grand Prix-weekenden. Tijdens sommige Grand Prix-weekenden waren zelfs drie DRS-zones. De FIA heeft deze kritiek ook gehoord en men heeft besloten om er voor 2023 naar te kijken.

De DRS werd in 2011 geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat de coureurs elkaar beter konden inhalen. Het systeem is nooit verdwenen en de kritiek is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Men is namelijk van mening dat inhalen hierdoor veel te makkelijk is geworden en dat de echte uitdaging misschien wel is verdwenen.

Bij de FIA gaat men dan ook kijken of het mogelijk is om minder DRS-zones in te stellen in 2023. Nikolas Tombazis, de technisch directeur single-seaters van de FIA, spreekt zich uit bij Motorsport.com: "In sommige races moeten we de DRS-zones misschien wel verkorten. We willen niet dat inhalen onvermijdelijk of zelfs te makkelijk wordt. Het moet nog altijd een gevecht blijven. Als het te snel gebeurt en als je een auto ziet naderen, passeren en vervolgens ziet wegrijden, dan is dat slechter dan erachter blijven rijden en vechten. Daar moeten we de juiste balans in vinden."