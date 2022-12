Hoelaat begint de FIA Prize Giving?

Vandaag komt de internationale racewereld voor het laatst in 2022 bij elkaar. In de Italiaanse stad Bologna vindt namelijk de jaarlijkse FIA Prize Giving plaats. Het jaarlijkse gala is het moment waar de wereldkampioenen van de FIA-klassen hun beker in ontvangst nemen, Max Verstappen zal dus ook aanwezig zijn.

Verstappen zal in Bologna zijn beker voor zijn wereldtitel in ontvangst gaan nemen. Ook de kampioenen uit de Formule E, het WEC, het karten, het WRC, wereldkampioenschap Rallycross en Rally Raid nemen hun bekers in ontvangst. De ceremonie begint om 21:30 Nederlandse tijd. De ceremonie is te zien op YouTube, Facebook en voor het eerst ook op TikTok.