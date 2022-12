Tsunoda wil niets weten van rol als tweede viool in 2023

Nyck de Vries rijdt aankomend seizoen zijn eerste volledige seizoen in de Formule1 bij het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur wordt de teamgenoot van Yuki Tsunoda en men verwacht zeer veel van hem. Tsunoda gaat er echter niet vanuit dat hij aankomend jaar tweede viool zal gaan spelen.

De Japanner werd dit seizoen regelmatig overklast door zijn teamgenoot Pierre Gasly. De Franse coureur was overduidelijk een maatje te groot en dat zorgde ervoor dat Tsunoda achter de feiten aan reed. Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak al eerder de verwachting uit dat De Vries snel de teamleider zal gaan worden bij AlphaTauri.

Tsunoda wil daar echter nog niets van weten. De jonge Japanner rijdt volgend seizoen zijn derde seizoen in de Formule 1 en hij zich niet zomaar opzij laten zetten. In gesprek met Motorsport.com is Tsunoda daar nogal duidelijk over: "Het maakt mij niet uit, teamleider of niet. Ik richt mij gewoon op mijn werk. Ik wil zaken leren en verbeteren. Natuurlijk ga ik meer verantwoordelijkheden krijgen dan ik had in 2022. Pierre vertrekt immers bij ons team. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat gewoon aan kan. Ik kom sterker terug."