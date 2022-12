Norris: Kunnen 'niet tevreden zijn' met 2022-seizoen van McLaren

Het team van Mclaren maakte het 2022-seizoen van de Formule 1 af met een vijfde eindplaats in het constructeurskampioenschap; het Britse team verloor namelijk het onderlinge gevecht van concurrent Alpine. Mclaren-coureur Lando Norris was de enige "best of the rest" coureur die op het podium wist te eindigen, maar meent dat hij en zijn team echter geen tevredenheid zouden moeten overhouden aan de behaalde resultaten het afgelopen seizoen.

Het was persoonlijk een sterk seizoen voor McLaren-rijder Lando Norris. Bij de Grand Prix van Emilia Romagna wist de 23-jarige Brit een derde plaats te scoren. Norris finishte als zevende in het rijtje van het rijdersklassement en werd daardoor bekroond tot de topper van de "best of the rest". Bij de beëindiging van de slotrace in 2022 werd Norris’ mening gevraagd over de behaalde resultaten van McLaren dit seizoen.

"Als je terugkijkt naar waar we bij de eerste race (in Bahrein) waren, denk ik dat we het goed gedaan hebben, we hebben ons goed hersteld. Als ik onze resultaten vergelijk met wat we vooraf aan het seizoen voor ogen hadden, dan zou mijn antwoord "nee" zijn."

"Als we nog beter willen worden en op een moment kampioen willen worden, dan kunnen we niet tevreden zijn met ons seizoen. Waar we wel tevreden over mogen zijn is de mate van ontwikkeling van de monteurs, onze pitstops, onze strategie, het gehele team en de arbeidsethos. Veel dingen werken goed, we hebben gewoon een iets snellere auto nodig."