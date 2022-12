De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Yuki Tsunoda, verrassende tegenvaller

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel zes, Yuki Tsunoda, de verrassende tegenvaller.

Naam: Yuki Tsunoda (Japan, 11 mei 2000)

Eindklassering 2022: zeventiende

Aantal WK-punten: 12

Beste klassering: 7e (Emilia Romagna)

Beste startplaats: 8e (Azerbeidzjan)

Onderling kwalificatieduel met Pierre Gasly: 9-13

Het Formule 1-seizoen 2022 van Yuki Tsunoda

Voor zijn tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport waren de verwachtingen omtrent Yuki Tsunoda hoog. De Japanner kende in 2021 een lastig debuutjaar maar, liet toch wel met enige regelmaat zien dat hij geen koekenbakker is. Afgelopen seizoen moest hij gaan oogsten. Men verwachtte dat Tsunoda het zijn teammaat, Pierre Gasly, knap lastig kon gaan maken.

Tsunoda was dit jaar echter overduidelijk langzamer dan zijn Franse collega. Gasly kende geen goed seizoen, maar Tsunoda presteerde nog een tandje minder. De coureur uit Sagamihara begon nog alleraardigst aan het seizoen met een keurige achtste plaats in Bahrein. In Saoedi-Arabië kon hij door pech niet starten maar eenmaal aangekomen in Europa ging het weer beter. Op het iconische circuit van Imola werd hij zevende en in Spanje snoepte hij een puntje mee.

Daarna stortte het seizoen van Tsunoda in als een kaartenhuis. Na de Spaanse Grand Prix scoorde hij in de opvolgende twaalf (!) Grands Prix geen enkel puntje. In Canada, Frankrijk, Nederland en Singapore viel hij uit. Zijn uitvalbeurt in Zandvoort was uiterst curieus te noemen, de Japanner stopte langs de baan, vervolgde zijn weg naar de pits en stopte vervolgens weer. Hierdoor kwam de Safety Car de baan op en kon Max Verstappen, rijdend voor zusterteam Red Bull Racing, de zege pakken. Enkelen beschuldigden Tsunoda ervan opzettelijk te zijn gestopt, maar de Japanner meende geen kwaad in de zin te hebben.

Pas in Austin viel Tsunoda weer op positieve wijze op. Na een aantal kleurloze races kwam hij op het Circuit of the Americas als tiende over de streep. In de laatste paar Grands Prix zat een puntje er niet meer in. Het was tekenend voor zijn seizoen, de AlphaTauri viel tegen en Tsunoda worstelde met zijn vorm. Het gat met teamgenoot Gasly was echter te groot. Desondanks hield AlphaTauri vertrouwen en beloonde het de kleinste coureur van de startgrid een nieuw contract voor 2023.

Het plan van Yuki Tsunoda voor 2023

In 2023 moet Tsunoda gaan presteren. Gasly rijdt volgend jaar voor Alpine en Tsunoda krijgt de hoog aangeschreven Nyck de Vries als teamgenoot. De Nederlander heeft nog maar weinig ervaring in de Formule 1 en dat betekent dat Tsunoda de kar moet trekken. In het geval dat De Vries het onderlinge duel wint en Tsunoda duidelijk het onderspit moet delven, dan kan het zomaar eens einde Formule 1-loopbaan zijn voor de Japanse coureur.