Szafnauer: Ons ontwikkelingstraject behoorde 'tot de beste' van 2022

Het Formule 1-team van Alpine wist een moeizame start van het seizoen om te draaien tot eentje waar het uiteindelijk als vierde in het constructeursklassement eindigde. Het versloeg hiermee concurrent McLaren, ondanks dat het team gedurende het 2022-seizoen een miserabele zeven uitvalbeurten heeft moeten incasseren. Alpine teambaas Otmar Szafnauer meent dat de vierde eindstek deels te danken is aan de agressieve manier van auto-ontwikkeling.

Met coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon wist Alpine rivaal McLaren in het rijderskampioenschap achter zich te laten. De start van het seizoen was lastig voor het Franse team, tijdens de preseasontests vooraf aan de eerste ronde van de 2022-kalender leek Alpine niet lekker voor de dag te komen, een observatie die later door Alpine CEO laurent Rossi werd bevestigd.

Toch begon Alpine langzaam maar zeker het tempo op te bouwen. Door middel van Ocon en Alonso's prestaties wist het team rondom de zomerstop goede resultaten te behalen. Bij de Grand Prix van Japan behaalde het team de beste finishplaats van het seizoen; een vierde plek, gescoord door Ocon. Alonso's prestaties waren over het gehele seizoen nog beter; echter werden er veel punten verloren omdat de tweevoudig wereldkampioen maar liefst zes van de zeven uitvalbeurten in totaal op z’n bord kreeg. Met een voorsprong van veertien punten op McLaren behaalde Alpine een belangrijke vierde resultaat in het eindklassement van 2022. Alpine teambaas Otmar Szafnauer is trots en zegt dat de ontwikkelingssnelheid van zijn team één van de betere dit seizoen was.

"We waren één van de beste, als je beide punten bekijkt, van begin tot het einde (van het seizoen). Ik denk dat Mercedes daar ook bij hoort. De eerste test had vanwege verschillende redenen wat problemen, vooral omdat we de performance wouden blijven pushen. We namen risico’s met de motoren op het gebied van performance waardoor we riskeerden dat onze krachtbron in betrouwbaarheid achteruit liep, maar dat kunnen we oplossen. Ook wat betreft het chassis waagden we de gok erop om de performance te versterken. Zodra we onze productieproblemen in het begin van het seizoen op hadden gelost, konden we updates brengen", vertelt Szafnauer.

Met de transfer van Alonso naar Aston Martin kreeg Alpine de uitgelezen kans om voor een volledig Franse rijdersline-up te kiezen: het team heeft Pierre Gasly van de Red Bull-familie losgeweekt. Met een jong rijdersduo op het circuit hoopt Alpine in 2023 de doorstap te kunnen maken richting de top drie.