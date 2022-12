Tsunoda wil positieve momentum doorzetten richting 2023

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda kijkt met een heel tevreden gevoel terug op 2022. Het Formule 1-seizoen verliep voor de Japanner zeker niet zonder kleerscheuren; echter heeft Tsunoda het gevoel dat zijn tweede jaar in de koningsklasse veel goeds heeft verricht wat betreft zijn ontwikkeling als coureur zijnde. Tsunoda blikt terug aan het afgelopen seizoen.

Samen met zijn team van AlphaTauri kende Formule 1-rijder Yuki Tsunoda een lastig seizoen. Met de introductie van de nieuwe aerodynamische regelementen in het spel, viel de performance van de AT03-bolide in vergelijking met het voorgaande jaar tegen. Op persoonlijk vlak is er in ieder geval wél progressie gemaakt. Terwijl de Japanner vooral tijdens zijn rookieseizoen in 2021 als een scheldkanon bekend kwam te staan vanwege het vaak gebruiken van uitdrukkende woorden, was Tsunoda in 2022 al een kalmere variant. Naar eigen zeggen is deze verbetering te danken aan zijn gemaakte progressie als mens zijnde.

Tegenover de internationale autosportpers vertelt Tsunoda over zijn groei en de aanpak van raceweekenden. "Over het algemeen ben ik op het fysieke en mentale vlak gegroeid. Ook wat betreft rijden ben ik sterker geworden", begint Tsunoda. "Over het algemeen ben ik best tevreden, vooral nu ik in de raceweken relaxter ben, vooral op de donderdag en de vrijdag. Vroeger wist ik niet hoe ik die weken in moest gaan en ik was dan altijd aan het stressen. Nu kan ik me meer ontspannen, ook weet ik nu hoe ik mij aan elke situatie kan aanpassen. Ik hoop dat ik dit momentum kan vasthouden."

Vanaf volgend seizoen zal Tsunoda de leidersrol in het team willen claimen. In het rookieseizoen kwam Tsunoda immers bij het team waar Pierre Gasly de touwtjes in handen had; nu Gasly’s overstap naar Alpine definitief is, krijgt Tsunoda te maken met een nieuwe teamgenoot: F1-rookie Nyck de Vries. Het team hoopt met beide coureurs een stap vooruit te maken zodat het vaker voor puntenscores kan gaan vechten.